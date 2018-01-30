Мясникович: декреты о занятости и развитии предпринимательства обеспечат прирост рабочих мест

30 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Декреты о содействии занятости и развитии предпринимательства помогут обеспечить прирост рабочих мест в регионах. Такое мнение высказал сегодня председатель Совета Республики Михаил Мясникович на заседании Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По оперативным данным, в Брестской области за январь-декабрь 2017 года на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий трудоустроено 7 100 человек, что составляет 109,2% к годовому заданию. В то же время ровно на такое количество снизилась численность занятых в экономике.

"Когда мы рассматриваем положение дел с занятостью, трудовыми ресурсами, в первую очередь надо смотреть на динамику численности населения, занятого в экономике. Это обобщающий показатель. За прошедший год в целом по области численность занятых в экономике снизилась на 7,1 тыс. человек. В том числе в Барановичах - на 1 тыс. человек, в Березовском районе - на 576, Столинском - 464, Лунинецком - 468, Пинске - на 651 человека. Нам надо воспользоваться теми мерами поддержки и решениями, которые обозначены в декретах №7 и №1 с тем, чтобы серьезно поправить положение дел и обеспечить прирост рабочих мест", - сказал Михаил Мясникович.

В целом он отметил, что в минувшем году в Брестской области обеспечен стабильный рост экономики практически по всем ключевым показателям. Так, область занимает лидирующие позиции в республике по темпам роста валового регионального продукта (103,5%), производительности труда по ВРП (104,9%), экспорту услуг (119%), розничному товарообороту и вводу жилья. Экспорт товаров (без учета республиканских организаций) за январь-ноябрь составил 124,6% при задании 105%.

Из шести ключевых показателей эффективности деятельности в области не выполнен один - привлечение прямых иностранных инвестиций на чистой основе.-0-