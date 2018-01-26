Мясникович предлагает создавать каждому дому индивидуальные счета для отчислений на капремонт

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович предлагает создавать индивидуальные счета, куда жильцы каждого дома могли бы отчислялись деньги на капитальный ремонт. Об этом спикер сообщил сегодня на встрече с населением Ленинского района, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Михаила Мясниковича, должен быть разработан как минимум пятилетний план капитального ремонта жилого фонда. При этом по каждому дому необходимо принять индивидуальное решение, какая часть капремонта будет сделана за счет жильцов, а какая за счет бюджета, "имея в виду, что в перспективе это будут исключительно средства граждан, которые надо аккумулировать на специальных счетах, непосредственно для этого созданных", сказал председатель Совета Республики. Наличие таких индивидуальных счетов позволит привлечь внимание людей к сохранности жилого фонда.

Спикер подчеркнул, что для такой системы финансирования капитального ремонта нужен определенный плановый переход. "Если сделать это с 2018-го или даже 2020 года, то возникнут совершенно справедливые замечания, где деньги, которые отчислялись на содержание жилого дома", - заметил он.

Михаил Мясникович выступает также за разработку закона о капремонте жилого фонда. Соответствующие предложения он внес в Совет Министров.

Участие во встрече принял актив Ленинского района. Поднимались актуальные для его жителей вопросы в сфере ЖКХ, здравоохранения, улучшения социальной инфраструктуры.-0-

Фото Оксаны Манчук