Мясникович вручил новогодние подарки воспитанникам детского дома №5 в Минске

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня принял участие в республиканской акции "Наши дети". Он посетил столичный детский дом №5 и вручил его воспитанникам подарки, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович пообщался с педагогами и детьми, подробно расспросил, как организован быт, какие успехи в учебе. Больше всего его интересовали планы детей на будущее, кем они видят себя после того, как покинут детский дом.

Адаптироваться к самостоятельной жизни воспитанникам детских домов и интернатов помогают не только педагоги, но и просто неравнодушные люди. Такие добровольцы по зову сердца помогают детям освоить необходимые бытовые навыки, вовлекают в спорт.

По мнению Михаила Мясниковича, большой социальной работе обычных граждан пока уделяется недостаточно внимания. Эти люди заслуживают благодарности и поддержки за то, что не замыкаются на личных проблемах, а стараются помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. "Таких людей становится все больше. Это говорит о том, что наше общество в хорошем смысле "взрослеет", ему небезразлична судьба детей, которые в силу ряда обстоятельств оказались в сложной ситуации", - подчеркнул он.

В Беларуси около 20 тыс. детей-сирот, из них 88% социальных, родители в силу тех или иных причин не могут их воспитывать либо лишены родительских прав.

Для воспитанников детского дома №5 сегодня устроили красочное новогоднее представление. Перед ними выступили студенты Белорусской государственной академии музыки.

Председатель Совета Республики поздравил детей и педагогов с наступающим Новым годом и вручил подарки - компьютер с принтером, конфеты и мячи. На протяжении последних лет воспитанники детского дома активно участвуют в соревнованиях по мини-футболу. Они дважды в 2016 и 2017 годах становились победителями республиканского турнира по мини-футболу среди команд детских домов, школ-интернатов и детских деревень. Кроме того, ребята принимают участие в районных, городских и республиканских конкурсах изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

После праздника ребята тепло пообщались с Михаилом Мясниковичем за чашкой чая. Дети рассказали ему о себе, поделились планами на будущее.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси, продлится с 11 декабря 2017 года по 10 января 2018-го. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают помощь в решении существующих проблем, вручат детям подарки.

Столичный детский дом № 5 работает с 30 марта 1997 года. Сейчас здесь воспитывается 74 ребенка: 23 девочки и 51 мальчик. За время существования детдома 46 воспитанников были переданы под опеку, в приемные семьи, детские дома семейного типа, 37 детей усыновлены или удочерены, 24 ребенка вернулись в биологические семьи.-0-

Фото Оксаны Манчук