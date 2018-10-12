Многодетная мама: большая семья - это море улыбок и любви

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Море детских улыбок и любви - главная награда для многодетной матери. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала многодетная мама из Щучинского района Татьяна Грецкая.

Татьяна мать пятерых детей: троих мальчиков и двух девочек. Старшая дочь Серафима учится в 11-м классе, младшему Елисею 2 годика. Любовь к детям, кажется, предопределила и выбор профессии. Татьяна Грецкая заведующая детским садом в одном из агрогородков Щучинского района.

Многодетная мама Татьяна Грецкая

Зампредседателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович вручает орден Матери Татьяне Грецкой

"Большая семья, конечно, и большая ответственность. Но с другой стороны, каждая улыбка, каждое новое слово, та любовь, что царит в семье - главная награда для мамы. Есть у меня и помощники. Старшие дети всегда готовы возиться с младшими", - рассказывает Татьяна Грецкая и подчеркивает важность того, что со стороны государства немало уделяется поддержке многодетных семей.

Виктор Лискович вручает орден Матери Алесе Нестер

Виктор Лискович вручает орден Матери Татьяне Щука

Сегодня Татьяна Грецкая была приглашена в Гродненский облисполком на торжественный прием, посвященный Дню матери. Почетными гостями на нем стали более 30 многодетных матерей со всех районов области.

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович вручил ордена Матери 22 женщинам, в том числе и Татьяне Грецкой. Для гостей подготовили концертные номера, вручили цветы и подарки.

Виктор Лискович вручает орден Матери Анне Климович

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович вручил ордена Матери

"Почетно быть матерью, быть многодетной матерью - почетней в разы. Сегодня немало делается для поддержки материнства и детства. В Гродненской области почти в 13 тыс. многодетных семьях воспитывается более 36 детей. То, что появляются такие большие семьи, говорит об уверенности людей в завтрашнем дне", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул, что почти 7 тыс. многодетных семей воспользовались материнским капиталом. На депозитах находится почти $70 млн в эквиваленте.

Во время торжественного приема

Во время торжественного приема

"Каждый пятый житель региона - ребенок. Мы сегодня инвестируем в их образование, в будущее. Активно создается необходимая социальная инфраструктура. Только в текущем году в Гродненской области было открыто 4 новых детских сада. Возводятся школы в Гродно и Островце", - рассказал Виктор Лискович. В регионе немало талантливых ребят в различных сферах: культуре, спорте и образовании. Традиционно Гродненская область - лидер в олимпиадном движении. Стобалльных результатов в централизованном тестировании добились 39 выпускников школ, более тысячи детей поднимались на пьедестал почета в республиканских и международных соревнованиях по различных видам спорта.-0-