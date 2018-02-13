Многофункциональную спортивно-игровую площадку построят в Барановичах

13 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах с привлечением международной технической помощи построят многофункциональную спортивно-игровую площадку, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела промышленности, транспорта и связи управления экономики горисполкома Элла Сташенко.
Новый объект появится в городе по проекту "Коммунальное управление в городах (КОМГОР) - коммуникация и управление для вовлечения общественности в управление городским хозяйством в Беларуси".
Многофункциональную спортивно-игровую площадку обустроят в северной части Барановичей. Планируется оборудовать зоны для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол, закупить гимнастическое и игровое оборудование, в том числе брусья и турники. Работы на объекте начнутся с наступлением тепла, ввод в эксплуатацию намечен на май-июнь. Ориентировочная стоимость проекта - около 52 тыс. евро. Строительство на паритетных началах профинансируют ЕС и Барановичский горисполком.
Место для благоустройства спортплощадки выбрано по просьбе горожан. В районе улиц Промышленная и Кирова строятся многоквартирные дома, в которых преимущественно проживают молодые и многодетные семьи. Однако спортивно-игровых объектов в этом квартале пока не было. "Горисполком поддержал инициативу граждан. Предложение соответствовало условиям проекта КОМГОР. Мы подали заявку на участие, Еврокомиссия ее одобрила. Многофункциональная спортивно-игровая площадка станет местом ежедневного семейного досуга", - подчеркнула Элла Сташенко.
Проект КОМГОР реализуется в Барановичах, Чаусах и Могилеве. Его цель - на примере трех белорусских городов показать, как можно улучшить систему управления городским хозяйством, способствовать внедрению принципов зеленого градостроительства и планирования и повысить качество жизни горожан за счет эффективного сотрудничества местных органов власти и населения.-0-
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