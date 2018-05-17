Многофункциональные ФОКи появятся в Лошице и Каменной Горке

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональные физкультурно-оздоровительные комплексы построят в двух микрорайонах Минска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Мингорисполкома.

Начата работа по проектированию таких объектов в Каменной Горке по ул. Казимировская и в Лошице по улице Я.Лучины. За основу взят проект физкультурно-оздоровительного комплекса "Мандарин", который включает водно-термальную зону, тренажерный, фитнес-залы, бары, центр красоты. Водная зона состоит из 25-метрового водного бассейна с искусственными водопадами, двух небольших детских бассейнов, джакузи, русской, средиземноморской, турецкой и соляной саун. На территории расположены стилизованные бунгало. Ожидается, что строительно-монтажные работы начнутся в 2019 году.

Новые бассейны в городе в текущем году открывать не планируется, только будет завершено проектирование комплекса по улице Селицкого в микрорайоне Шабаны.

Всего в Минске насчитывается свыше 3,9 тыс. объектов физкультурно-спортивного назначения. В их числе спортивные площадки во дворах, спортивные залы, школьные стадионы, футбольные поля, беговые дорожки, теннисные корты и другие сооружения. Кроме того, в парках города создано 13 троп здоровья, оборудовано более 20 площадок для воркаута. Всего физкультурой и спортом занимаются более 500 тыс. минчан, или 25,5% жителей. В развитии инфраструктуры для спортивных занятий реализуется принцип шаговой доступности.

Для жителей открыты более 600 групп оздоровительной направленности. Наибольшим спросом пользуются услуги тренажерного зала, бассейна, аэробика, шейпинг, услуги по коррекции фигуры. Желающие могут записаться на занятия йогой, обучиться игре в керлинг, восточным танцам, скалолазанию, стрельбе из лука.

В числе последних проектов по развитию спортивной инфраструктуры - ввод в 2017 году в эксплуатацию первого типового бассейна "Дружба" в микрорайоне Брилевичи, открытие Дворца художественной гимнастики по пр. Победителей, спортивного комплекса Yestoday, в составе которого 8 теннисных кортов, бассейн на три дорожки и тренажерный зал.

Близится к завершению реконструкция стадиона "Динамо". В целях создания условий для проведения спортивных соревнований международного уровня планируется реализация приоритетных проектов технико-экономической помощи КНР - строительство Национального футбольного стадиона в районе улицы Ванеева и бассейна международного стандарта в районе улицы Кальварийская.-0-