Многофункциональный комплекс со спортзалом открылся на базе Минского городского технопарка

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональный комплекс открылся на базе Минского городского технопарка в районе ул. Солтыса, сообщили БЕЛТА в администрации Партизанского района Минска.

Здесь разместились сауна с бассейном, спортивный зал, объекты общественного питания, магазин кулинарии.

"Благодаря развитию социальной инфраструктуры площадка для инновационного предпринимательства в городе обрела дополнительную привлекательность. Объект смогут посещать не только резиденты технопарка, но и жители района", - отметили в администрации.

Минский городской технопарк - крупнейший научно-технологический парк республики. Для его функционирования выделен имущественный комплекс по улице Солтыса. На предприятиях работают 520 человек. Здесь, как сообщалось, реализуется проект по расширению производственных площадей, первую очередь комплекса на базе бывшего мясоперерабатывающего завода (10 тыс. кв.м) планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, вторую (еще 20 тыс. кв.м) - в 2020-м. После завершения работ суммарный объем производства ежегодно составит Br100 млн, количество работников увеличится до 1,5 тыс.-0-