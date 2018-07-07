Многофункциональный центр и гостиницу планируется построить возле Ботанического сада в Минске

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональный центр планируется построить возле Ботанического сада в Минске. Проект реконструкции квартала в районе проспекта Независимости - ул. Сурганова - граница Ботанического сада вынесен на общественное обсуждение, сообщили БЕЛТА в администрации Первомайского района.

Площадь проектируемого района составляет 28,5 га. Архитекторы полагают, что потенциал территории, расположенной на одной из основных исторически сложившихся планировочных осей города, не используется в полной мере. Предложения разработаны с учетом регламентов генерального плана города и его экономических показателей.

Так, на месте гаражей и складов, арендуемых домом торговли "Первомайский", предлагается построить лечебно-оздоровительный центр с паркингом. Также в квартале планируется открыть гостиницу на 250 мест и многофункциональный центр. На открытой автостоянке спорткомплекса "Олимпийский" разместится паркинг на 560 машино-мест в комплексе с административно-деловыми помещениями и кафе. Срок освоения территории - 2030 год.

Ознакомиться с экспозицией можно с 9 июля по 2 августа, презентация состоится 11 июля в 18.00 в актовом зале администрации.-0-