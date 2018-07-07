Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
7 июля 2018, Сб
+18°C
Переменная облачность EUR 2.3248
USD 1.9802
RUB 3.1428
Главное
Фото из архива Праздник "Купалье" в Александрии вновь собирает друзей на берегу Днепра
Культура
В Беларуси во втором полугодии повысят зарплаты бюджетников - Минфин
Экономика
Встречи с населением позволяют на месте принять решение по сложным вопросам - Жевняк
Общество
"Магия": открыт первый в стране гипермаркет красоты, чистоты и гигиены
Общество
Высокий сезон: как не ошибиться с выбором турфирмы
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Беларусь и Смоленская область намерены развивать сотрудничество в области льноводства
17:20 Экономика
Процесс запуска завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске под контролем - "Беллесбупром"
17:17 Новости компаний
В Беларуси считают необходимым совершенствовать методы профилактики рецидивной преступности
17:14 Общество
Зубренка в минском зоопарке назвали Булатом
17:10 Регионы
Многофункциональный центр и гостиницу планируется построить возле Ботанического сада в Минске
16:09 Регионы
Шурпой из бобра и живой водой встречают гостей площадки "Молодежная" на празднике "Купалье"
16:09 Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: Студенты Витебского медуниверситета приняли военную присягу
16:08 Регионы
КС признал поправки в закон о массовых мероприятиях соответствующими Конституции
15:56 Общество
Комитет госимущества Мингорисполкома в июле-августе проведет четыре аукциона
15:41 Регионы
Участники автопробега "Дороги славы - наша история" сделают остановку в Витебске, Минске и Бресте
15:37 Регионы
В Испании на забеге с быками были ранены 9 человек
15:26 В мире
БЖД открыла в Могилеве контакт-центр по пассажирским перевозкам
15:25 Регионы
В Японии из-за ливней погибли 50 человек
15:20 В мире
Американская баскетболистка Рейчел Териот возвращается в "Цмокi-Мiнск"
15:07 Спорт
В Брестской области с техпомощью Китая построены еще три жилых дома
14:50 Регионы
Режим ЧС введен в Пуэрто-Рико из-за приближающегося урагана
14:41 В мире
В Минском районе велосипедистка упала под колеса автомобиля
14:37 Происшествия
Почтовый проект "Адмиралы военно-морского флота, уроженцы Беларуси" презентовали в Минске
14:26 Общество
Впервые рейтинг миллиардеров Bloomberg возглавили сразу три айтишника
14:17 Калейдоскоп
Парламентская делегация Латвии 9-11 июля посетит Беларусь
14:06 Политика
Все новости
Темы
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Купалье в Александрии Купалье в Александрии
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
День Независимости День Независимости
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Многофункциональный центр и гостиницу планируется построить возле Ботанического сада в Минске

Регионы 07.07.2018 | 16:09
Фото из архива
Фото из архива

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многофункциональный центр планируется построить возле Ботанического сада в Минске. Проект реконструкции квартала в районе проспекта Независимости - ул. Сурганова - граница Ботанического сада вынесен на общественное обсуждение, сообщили БЕЛТА в администрации Первомайского района.

Площадь проектируемого района составляет 28,5 га. Архитекторы полагают, что потенциал территории, расположенной на одной из основных исторически сложившихся планировочных осей города, не используется в полной мере. Предложения разработаны с учетом регламентов генерального плана города и его экономических показателей.

Так, на месте гаражей и складов, арендуемых домом торговли "Первомайский", предлагается построить лечебно-оздоровительный центр с паркингом. Также в квартале планируется открыть гостиницу на 250 мест и многофункциональный центр. На открытой автостоянке спорткомплекса "Олимпийский" разместится паркинг на 560 машино-мест в комплексе с административно-деловыми помещениями и кафе. Срок освоения территории - 2030 год.

Ознакомиться с экспозицией можно с 9 июля по 2 августа, презентация состоится 11 июля в 18.00 в актовом зале администрации.-0-

﻿
Теги
гостиницы, Минск, строительство
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3248 BYN 2.32 BYN 2.33 BYN
USD
1.9802 BYN 1.98 BYN 1.985 BYN
RUB
3.1428 BYN 3.133 BYN 3.15 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу
Все видео

Фотоновости

Студенты Витебского медуниверситета приняли военную присягу
Все фото

Инфографика

Праздник "Купалье" ("Александрия собирает друзей") Главные мероприятия праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") 7-8 июля.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время церемонии В мире наблюдается расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран - Лукашенко
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Тамару Синявскую с днем рождения
Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения
Политика
Фото Совета Республики Беларусь реализует с международными партнерами масштабный проект по достижению ЦУР
Парламентская делегация Латвии 9-11 июля посетит Беларусь
В МИД назвали резолюцию СПЧ ООН по Беларуси абсурдом по замыслу и по сути
Экономика
Фото из архива В Беларуси во втором полугодии повысят зарплаты бюджетников - Минфин
Беларусь и Смоленская область намерены развивать сотрудничество в области льноводства
Доллар и российский рубль на торгах 7 июля подешевели, евро подорожал
Происшествия
Фото СК Правоохранители пресекли канал поставки наркотиков в Беларусь
В Минском районе велосипедистка упала под колеса автомобиля
В Лунинецком районе после вмешательства прокуратуры решили вопрос с освещением улиц
Общество
Михаил Пищик не верил, что ему когда-нибудь повезет с крупным выигрышем – и стал обладателем главного приза 75-го тура! "Живу с родителями, но теперь, возможно, задумаюсь о переезде". Квартиру в Минске в 75-м туре игры "Удача в придачу!" выиграл Михаил Пищик из Речицы
В Беларуси считают необходимым совершенствовать методы профилактики рецидивной преступности
КС признал поправки в закон о массовых мероприятиях соответствующими Конституции
Спорт
Кармело Мусчи, Алексей Александрович и Петр Годзиевич. Фото БФЛА Белорус Алексей Александрович победил в толкании ядра на ЧЕ (U-18) в Венгрии
Американская баскетболистка Рейчел Териот возвращается в "Цмокi-Мiнск"
Первый городской турнир по волейболу "Лига отцов" собрал в Минске свыше 150 участников
Технологии
БЕЛТА теперь в Viber и Telegram
Citroen создал очки от укачивания
У Viber новый логотип
Культура
Фото из архива Праздник "Купалье" в Александрии вновь собирает друзей на берегу Днепра
Шурпой из бобра и живой водой встречают гостей площадки "Молодежная" на празднике "Купалье"
ФОТОРЕПОРТАЖ: Жеребьевка финалистов национального отборочного тура детского "Евровидения-2018"
В мире
Фото из архива Кабинет британских министров согласовал стратегию по Brexit
В Испании на забеге с быками были ранены 9 человек
В Японии из-за ливней погибли 50 человек
Калейдоскоп
Джеффри Безос Впервые рейтинг миллиардеров Bloomberg возглавили сразу три айтишника
Искусственный интеллект научился оценивать успех фильма в прокате
Женщины-трудоголики наиболее подвержены диабету
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Герой. НАШЕГО времени
Чудеса Старого Села
Мир балета глазами мэтра
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия