14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильная связь в тоннелях минского метро должна появиться до Евроигр-2019, сообщил в интервью БЕЛТА министр связи и информатизации Сергей Попков.

"Три мобильных оператора заключили соответствующее соглашение, по согласованию с метрополитеном они обеспечат в течение 2018 года - начале 2019-го технические решения для мобильной связи, доступа в интернет - в первую очередь в тоннелях, чтобы интернет был, что называется, без разрывов", - отметил Сергей Попков. Пока устойчивая связь есть только в тоннеле между станциями "Петровщина" и "Малиновка".

К концу 2018 года будет проведена оптимизация, расширение сетей сотовой связи в пограничных пунктах пропуска, на автомобильных и железнодорожных магистралях.

Мобильные операторы вместе с Белорусской железной дорогой проводят организационно-технические мероприятия, чтобы улучшить качество связи вдоль основных железнодорожных путей, а также обеспечить доступ к Wi-Fi внутри вагонов. Данный комплекс мероприятий предусматривает дополнительную установку 34 базовых станций сотовой связи. Работы планируется завершить до начала Евроигр-2019.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-