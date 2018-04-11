Мобильные бригады офтальмологов обследуют детей в восьми районах Брестской области

11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Мобильные бригады врачей-офтальмологов во время благотворительного проекта "Я вижу" проверят зрение у детей в восьми районах Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы проекта.
В течение нынешнего года специалисты обследуют более 13 тыс. юных жителей региона, проживающих в сельской местности. Акция стартовала с Малоритского района, где проведена диагностика 1116 детей. Различные патологии выявлены у 42% обследованных, в том числе у 62% впервые. В настоящее время мобильные бригады офтальмологов посещают учреждения образования Каменецкого района. До конца учебного года они побывают в Кобринском районе. После окончания летних каникул акция пройдет в сельских населенных пунктах Жабинковского, Пружанского, Березовского, Ганцевичского и Ляховичского районов.
Аналогичные обследования в 2016 и 2017 годах прошли в Могилевской и Гомельской областях. В этих регионах специалисты проверили зрение у 25 тыс. детей. "Проект "Я вижу" позволяет оказывать действенную помощь большому числу детей. Ее эффект огромный. Ведь чем раньше врачами будут выявлены нарушения зрения, тем скорее можно начать лечение и не допустить серьезных патологий. Надеемся, что эта акция еще раз обратит внимание взрослых на заботу о здоровье детей", - отметила заместитель директора Белорусского детского фонда Ирина Чернякова.
Для организации работы двух мобильных офтальмологических бригад оборудованы специальные автомобили. После осмотра всем детям выдаются медицинские заключения, а полученные на ребенка с нарушением зрения данные находятся в информационной базе врачей-офтальмологов и затем передаются в областную больницу.
Организаторами проекта "Я вижу!" по диагностике и оказанию офтальмологической помощи детям из сельской местности являются Белорусский детский фонд и компания velcom при поддержке Министерства здравоохранения и Брестского облисполкома.-0-
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