Мобильный каток у Дворца спорта в Минске 3 ноября открывает сезон

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный каток у столичного Дворца спорта 3 ноября открывает новый сезон, сообщили БЕЛТА в администрации Центрального района Минска.

Торжественная церемония начнется в 11.00. Перед зрителями выступят воспитанники столичной СДЮШОР по фигурному катанию, групповой номер продемонстрируют представители ГЦОР по ледовым видам спорта. Завершат программу показательные выступления юношеской хоккейной команды "Грифоны".

Столичным школьникам в этот день предложат прокатиться на коньках бесплатно при предъявлении справки или карточки учащегося. Сеансы состоятся с 11.30 до 12.15, с 12.30 до 13.15, с 13.30 до 14.15, с 14.30 до 15.15, с 15.30 до 16.15, с 16.30 до 17.15. Будут работать концертная площадка, хоккейная фотозона, выездная торговля. Праздник завершится в 17.00.

В администрации Центрального района отметили, что в нынешнем году мобильный каток у Дворца спорта празднует 10-летний юбилей. Это многофункциональный культурно-спортивный комплекс, на котором круглогодично проходят не только массовые катания на коньках, но и спортивные соревнования различного уровня, выставки, показательные выступления.

Ежегодно каток посещают около 60-70 тыс. человек, он загружен более чем на 90%. Здесь созданы все условия для активного отдыха, а также проводятся учебно-тренировочные занятия юных хоккеистов для подготовки к участию в районных, городских и республиканских соревнованиях "Золотая шайба" на призы Президента. На территории работает пункт проката, где предлагают на выбор 700 пар коньков.-0-