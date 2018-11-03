Мобильный каток у Дворца спорта в Минске открыл сезон

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильный каток у Дворца спорта в Минске сегодня открыл новый сезон, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед зрителями выступили воспитанники столичной СДЮШОР по фигурному катанию, представители ГЦОР по ледовым видам спорта, юношеская хоккейная команда "Грифоны".

Для школьников в этот день до 17.15 проводят сеансы бесплатного катания на коньках при предъявлении справки или карточки учащегося. Работают концертная площадка, хоккейная фотозона, выездная торговля.

Мобильный каток у Дворца спорта в нынешнем году празднует 10-летие. Это многофункциональный культурно-спортивный комплекс, на котором круглогодично проходят не только массовые катания на коньках, но и спортивные соревнования различного уровня, выставки, показательные выступления.

Ежегодно каток посещают около 60-70 тыс. человек. Он загружен более чем на 90%. Здесь созданы все условия для активного отдыха, также проводятся учебно-тренировочные занятия юных хоккеистов для подготовки к участию в районных, городских и республиканских соревнованиях "Золотая шайба" на призы Президента. На территории работает пункт проката, где предлагают на выбор 700 пар коньков.-0-

Фото Егора Павлющика