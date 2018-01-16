Мобильный пункт обогрева развернется в Гомеле

16 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мобильный пункт обогрева развернется сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста.

В палатке обогрева, которая будет работать на площади Ленина с 15.00 до 18.00, все желающие смогут согреться горячим чаем, при необходимости получить первую медицинскую помощь. Здесь же специалисты расскажут о правилах поведения в холодное время года, о том, какую одежду лучше выбирать при минусовых температурах, проконсультируют, как правильно оказать помощь при обморожении и т.д.

При понижении температуры до минус 15 в регионе развернутся 25 стационарных пунктов обогрева: в Гомеле и во всех районах области. Кроме того, будет работать и передвижной пункт обогрева и оказания помощи. Волонтеры Красного Креста отправятся в места дислокации людей без определенного места жительства. Бездомным предоставят не только горячий чай и медпомощь, но и продуктовые наборы, теплую одежду.-0-