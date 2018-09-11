Модельный центр по профилактике детского травматизма создан в Бресте

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялось открытие модельного центра по профилактике детского травматизма, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект реализуется Министерством здравоохранения при технической поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В Бресте модельный центр создан при областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (пл.Свободы, 8). Он представляет собой комнату, в которой воссозданы фрагменты жилых помещений: кухни, санузла, спальни, прихожей. Представлены оборудование, мебель и предметы, которые могут нести потенциальную опасность для детей.

"Главная цель - сформировать безопасное пространство вокруг детей, научить родителей видеть риски, которые могут привести к травмированию или гибели ребенка", - отметила ведущий научный сотрудник Республиканского научно-практического центра "Мать и дитя" Татьяна Гнедько. Занятия будут проводить медицинские сестры. Они расскажут и покажут молодым родителям, бабушкам и дедушкам, как безопасно ухаживать за детьми.

Обучение в модельном центре можно пройти бесплатно. Специалисты уже приступили к формированию первых групп слушателей. "Открытие этого объекта актуально. Взрослые смогут узнать о местах, которые представляют угрозу для детей, будут даны рекомендации, как их уберечь от опасности. Чаще всего дети травмируются именно в быту. Речь идет об ожогах кипятком, падениях из окон и других поверхностей, отравлениях химическими веществами", - подчеркнула главный педиатр Брестской области Татьяна Бурдь.

Первыми посетителями брестского центра стали медицинские сестры, для которых организован обучающий семинар по профилактике травматизма детей. Эти специалисты наблюдают за здоровьем ребенка в первые дни жизни. Посещая малыша на дому, они могут указать родителям на риски.

Планируется, что подобные объекты будут открыты во всех областных центрах, постепенно в проект включатся другие крупные города.-0-