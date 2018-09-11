Модельный центр по профилактике детского травматизма создан в Бресте

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня состоялось открытие модельного центра по профилактике детского травматизма, передает корреспондент БЕЛТА.
Проект реализуется Министерством здравоохранения при технической поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). В Бресте модельный центр создан при областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (пл.Свободы, 8). Он представляет собой комнату, в которой воссозданы фрагменты жилых помещений: кухни, санузла, спальни, прихожей. Представлены оборудование, мебель и предметы, которые могут нести потенциальную опасность для детей.
"Главная цель - сформировать безопасное пространство вокруг детей, научить родителей видеть риски, которые могут привести к травмированию или гибели ребенка", - отметила ведущий научный сотрудник Республиканского научно-практического центра "Мать и дитя" Татьяна Гнедько. Занятия будут проводить медицинские сестры. Они расскажут и покажут молодым родителям, бабушкам и дедушкам, как безопасно ухаживать за детьми.
Обучение в модельном центре можно пройти бесплатно. Специалисты уже приступили к формированию первых групп слушателей. "Открытие этого объекта актуально. Взрослые смогут узнать о местах, которые представляют угрозу для детей, будут даны рекомендации, как их уберечь от опасности. Чаще всего дети травмируются именно в быту. Речь идет об ожогах кипятком, падениях из окон и других поверхностей, отравлениях химическими веществами", - подчеркнула главный педиатр Брестской области Татьяна Бурдь.
Первыми посетителями брестского центра стали медицинские сестры, для которых организован обучающий семинар по профилактике травматизма детей. Эти специалисты наблюдают за здоровьем ребенка в первые дни жизни. Посещая малыша на дому, они могут указать родителям на риски.
Планируется, что подобные объекты будут открыты во всех областных центрах, постепенно в проект включатся другие крупные города.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5187 BYN
|2.516 BYN
|2.528 BYN
|USD
|2.1673 BYN
|2.171 BYN
|2.178 BYN
|RUB
|3.0966 BYN
|3.088 BYN
|3.1 BYN