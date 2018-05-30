Модернизированный БТР-70МБ впервые представят на параде 3 июля

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизированный БТР-70МБ впервые пройдет в составе механизированной колонны на параде войск Минского гарнизона, который состоится 3 июля, сообщил сегодня журналистам заместитель начальника вооружения Вооруженных Сил полковник Сергей Лях, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего будет представлено 16 единиц такой техники. Машина предназначена для транспортировки личного состава и поддержки его огнем из штатного оружия. "По сравнению с аналогом БТР-80 тактико-технические характеристики БТР-70МБ выше. Модернизация выполнена на 140-м ремонтном заводе в Борисове, входящем в Государственный военно-промышленный комитет. Модернизированный БТР уже принят на вооружение", - сказал Сергей Лях.

В результате реализации тактико-технического задания удалось значительно улучшить ходовые и защитные характеристики бронетранспортера, а также внести некоторые изменения в эргономику.

Проект включал в себя установку проверенного временем водометного движителя от БТР-80 и более мощного силового агрегата на базе двигателя КамАЗ, оснащение эффективными приборами. Бронетранспортер может использоваться как в сухопутных войсках, так и в подразделениях морской пехоты.

Также на параде будут представлены новая система минометов "Нона М1" и принятые на вооружение бронемашины "Дракон".

В настоящее время на аэродроме Липки продолжается подготовка к празднованию Дня Независимости. Парад войск пройдет 3 июля у обелиска "Минск - город-герой". В составе механизированной колонны будут 23 парадных расчета общей численностью около 260 единиц техники. Подготовка к параду на аэродроме проводится уже третью неделю по вторникам, средам и четвергам в первой половине дня. Она продолжится еще две недели, после чего состоятся две генеральные репетиции у стелы "Минск - город-герой" 23 и 28 июня. Традиционно право первым пройти в механизированной колонне предоставлено легендарному танку времен Великой Отечественной войны Т-34-85.-0-