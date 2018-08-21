Модные показы для школьников пройдут в Минске

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. К началу школьного сезона универмаги столицы проводят серию мероприятий для детей и родителей с интерактивом и демонстрацией новинок, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

"В городе 4 универмага, и все они подключились к этой работе, присоединились и супермаркеты для детей. С июля проходят выставки-ярмарки, распродажи по сниженным ценам, демонстрации одежды и обуви к школе, розыгрыши подарков и анимационные программы. В ближайшие дни на свою площадку приглашает торговый дом "На Немиге", - рассказали в ГУПР.

Уже 22 августа посетителей торгового дома ждут на праздничных шоу-программах и презентациях одежды белорусских производителей. На пешеходной платформе первого этажа у фонтана состоится представление с показом коллекции для девочек к школьному сезону.

На этой же площадке 28 августа планируется показ школьных комплектов, в качестве моделей выступят дети работников торгового дома. А 29 августа юные модники смогут познакомиться с еще одной коллекцией одежды - с яркими принтами и мультяшными персонажами. Также можно будет оценить качество комплектов для занятий спортом.

Элементы праздника в эти шоу и дефиле привнесут подготовленные для детей сладкие сюрпризы.-0-