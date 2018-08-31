31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модные показы устроят у Минской ратуши 8 сентября во время проекта "Минск - город красоты", сообщили БЕЛТА в управлении культуры Мингорисполкома.

В мероприятии примут участие Национальная школа красоты, модельные агентства, в том числе детские, предприятия, работающие в сфере услуг. Перед гостями выступят заслуженные артистки Беларуси Алена Ланская, Виктория Алешко, ансамбль "Сябрынка", танцевальный коллектив "Стрекоза", группы "Бай-сити", оркестр и солисты Института пограничной службы Беларуси, Герман, Александра Гайдук, Алексей Хлестов, шоу-театр "Хвiлинка", шоу-балет "Феерия".

Праздник продлится с 12.00 до 23.00. Гостей познакомят с особенностями национального декоративно-прикладного искусства, предложат окунуться в атмосферу моды и стиля, представят коллекции от лучших белорусских дизайнеров.

Культурный проект "Минск - город красоты" - одно из мероприятий, включенных в программу празднования Дня города. Кроме того, праздничные гулянья, спортивный праздник и молодежный open air пройдут у Дворца спорта. Здесь можно понаблюдать за соревнованиями пожарных-спасателей, развернутся торговые ряды и фуд-корт на 1,5 тыс. мест. Зеленая зона на перекрестке проспектов Победителей и Машерова станет ареной рыцарских боев и захватывающих сражений.-0-