19 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилев по итогам 2017 года выполнил все ключевые показатели социально-экономического развития. Об этом сообщил сегодня на заседании горисполкома его председатель Владимир Цумарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Оперативные итоги работы народно-хозяйственного комплекса в 2017 году говорят о наметившейся положительной динамике в работе реального сектора экономики. Город выполнил все основные ключевые показатели социально-экономического развития. Так, индекс физического объема промышленной продукции по итогам прошлого года по сравнению с предыдущим составил 102,9%, в город привлечено $32,3 млн прямых иностранных инвестиций (при задании $15,8 млн), экспорт товаров вырос более чем на 8%, в Могилеве создано 2 125 новых рабочих мест, выполнено и задание по темпам роста зарплаты", - сказал мэр.

По его словам, достигнутые результаты экономической деятельности являются хорошим заделом для работы и выполнения доведенных прогнозных параметров в 2018 году. "Они не менее напряженные, но реальные для выполнения. В текущем году нам нужно активизировать работу на всех уровнях, чтобы обеспечить максимальное выполнение доходной части бюджета. Это значит, что реальный сектор должен работать с прибылью и обеспечить рост зарплаты. Это в свою очередь позволит городу реализовать все принятые социальные программы. Нам предстоит немало сделать по модернизации и развитию сферы здравоохранения, укреплению материально-технической базы системы образования, в плане благоустройства и улучшения городской среды", - отметил председатель горисполкома.

В качестве резервов для достижения целей на 2018 год Владимир Цумарев назвал увеличение выпуска новой конкурентоспособной продукции, развитие экспорта услуг, создание новых инновационных производств, активизацию работы по привлечению инвестиций и др. "Потенциал для роста в городе есть, нужно только, чтобы на всех уровнях в этом направлении велась активная и напряженная работа, что в конечном итоге позволит повысить благосостояние наших граждан, создать более комфортные условия проживания в областном центре", - резюмировал Владимир Цумарев.-0-