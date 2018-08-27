Могилев примет форум "Город, дружественный детям и подросткам"

27 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 29 августа пройдет форум "Город, дружественный детям и подросткам: от инициативы к платформе для локализации Целей устойчивого развития". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Могилевском горисполкоме.

Ожидается, что в мероприятии примут участие 160 человек - представители местных исполнительных и распорядительных органов, подростковых парламентов (советов) из 25 городов, присоединившихся к реализации инициативы "Город, дружественный детям и подросткам"; Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси; Национальной комиссии по правам ребенка; министерств образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, внутренних дел, экономики, иностранных дел; Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь; банков и научной общественности; общественных объединений и организаций; негосударственных и международных организаций.

На пленарном заседания участники обсудят 10 актуальных тем. Среди них - эффективность социальной политики в интересах детей в Могилевской области; государственная молодежная политика, формы и методы вовлечения подростков и молодежи в принятие решений; Цели устойчивого развития и их направленность на решение задач в отношении детей и подростков; подростки и молодежь в фокусе внимания ЮНИСЕФ и один из приоритетов сотрудничества ЮНИСЕФ и Республики Беларусь в рамках реализации Глобальной инициативы ЮНИСЕФ "Город, дружественный детям" и др.

Во второй половине дня работа продолжится по трем тематическим секциям: "Мониторинг соблюдения прав детей и подростков в контексте ЦУР", "Взаимодействие органов местного самоуправления и подросткового парламента в решении социально значимых задач" и "Адресность государственных программ в социальной сфере и использование местных бюджетов в интересах детей и подростков".

Завершится мероприятие выступлениями руководителей секций, подведением итогов работы форума и принятием резолюции.

"Форум нацелен на обобщение опыта эффективного местного управления в интересах детей и подростков, обсуждение перспектив развития платформы "Город, дружественный детям и подросткам" для совершенствования механизмов вовлечения подростков в процессы принятия решений и локализацию Целей устойчивого развития на местном уровне", - отметили в горисполкоме.-0-