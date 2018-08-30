Могилев, Шклов, Горки и Костюковичи получили сертификаты "Город, дружественный детям и подросткам"

30 августа, Кличев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На областной августовской конференции педагогических работников в Кличеве сегодня вручены сертификаты о присвоении почетного звания ЮНИСЕФ "Город, дружественный детям и подросткам" Могилеву, Шклову, Горкам и Костюковичам, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии приняли участие председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский и представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар, который и вручил сертификаты.

"В Могилевской области очень много делается для развития социальной сферы, большое внимание уделяется росту качества жизни юных и зрелых граждан, - отметил Рашед Мустафа Сарвар. - Мы тесно сотрудничаем с местными органами власти и нашли взаимопонимание по многим вопросам. В том числе это касается решения ряда существующих проблем, которые характерны и для других развитых стран. Они касаются детского травматизма, занятости, трудоустройства молодежи. Мы готовы к дальнейшему тесному совместному сотрудничеству и рассчитываем, что оно принесет в самом ближайшем будущем положительный эффект, будет способствовать достижению Целей устойчивого развития на местном уровне".

Он также поддержал точку зрения Владимира Доманевского в том, что профориентационную работу среди учащихся нужно начинать как можно раньше, высказал готовность оказать поддержку и работать вместе в данном направлении.-0-