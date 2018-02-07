Могилевчан больше всего волнуют коммунально-бытовые вопросы

7 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевский горисполком в 2017 году поступило 992 обращения по коммунально-бытовым вопросам. Это 46% от общего количества, на 5,9% больше, чем в 2016 году, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

"Основные вопросы, которые поднимались в обращениях, касались ремонта домов и дорог, капитального ремонта жилых домов, фасадов, кровель, инженерных сетей, освещения улиц, благоустройства и ремонта дворовых территорий", - сказали в исполкоме.

В сравнении с 2016 годом число обращений по вопросам благоустройства (в том числе дворовых территорий, улиц) увеличилось на 48,6%, по вопросам работы строительных организаций - на 18%, транспорта - на 16,7%, труда и заработной платы - на 30,4%. На 70% увеличилось число обращений, поступивших от индивидуальных предпринимателей, в 3 раза уменьшилось число обращений от общественных организаций. Также поступило 121 обращение от юридических лиц, что составило 175,4% к уровню 2016 года.

Повысилась активность граждан через электронное обращение. Так, из 2155 обращений от граждан, поступивших в горисполком, 626 - электронные. Из 121 обращения от юридических лиц 28 (или 23%) поступили по электронным средствам связи.

По-прежнему активно граждане направляют коллективные обращения. Вместе с тем по итогам 2017 года в сравнении с предыдущим установлено снижение как коллективных обращений в целом (201 обращение против 306 обращений), так и коллективных обращений от 30 и более заявителей (60 обращений против 66 обращений).

Руководство Могилевского горисполкома в 2017 году провело 79 личных приемов граждан и юридических лиц, 18 выездных личных приемов по месту жительства, 52 прямые телефонные линии с населением.-0-