Могилевчан познакомят с тонкостями обслуживания жилого дома

6 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 12 сентября пройдет открытая экскурсия "Управление и обслуживание жилого дома", сообщили БЕЛТА в Центре городских инициатив.

Во время экскурсии могилевчане смогут узнать о формах работы товариществ собственников, о современных методах эффективного самоуправления в сфере ЖКХ, законодательных аспектах пользования общей собственностью, технических особенностях эксплуатации дома (лифты, система отопления, вентиляции, пожарная безопасность и т. д.). Желающих также познакомят с особенностями бухгалтерского учета в товариществах собственников и с тем, как начисляются коммунальные платежи.

"Многие жители, оплачивая немалые деньги за услуги коммунальщиков, до сих пор не понимают, как работают коммунальные службы, обслуживаются дома, в которых они живут. Мы предоставим такую возможность. И желающие смогут увидеть, как изнутри функционирует жилой дом, - отметили собеседники. - К тому же на положительных примерах самоуправления мы хотим подтолкнуть жильцов активнее участвовать в создании комфорта и безопасных условий проживания в собственном доме".

Участие в экскурсии бесплатное, а набор слушателей ведется по предварительной регистрации до 9 сентября (https://goo.gl/a12rsV). -0-