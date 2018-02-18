Могилевчане идут на выборы в праздничном настроении - наблюдатель

18 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевчане идут на выборы в праздничном настроении. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал наблюдатель от БРСМ на избирательном участке №137 в Могилевском государственном университете продовольствия Андрей Шило.

"За время избирательного процесса я не заметил, чтобы кто-то на выборы пришел недовольным. У всех людей, как правило, приподнятое, праздничное настроение. Тем более что здесь выступают творческие коллективы Могилевского государственного университета продовольствия", - отметил наблюдатель.

По сложившейся традиции большинство граждан приходят голосовать целыми семьями. Явка избирателей на участке достаточно высокая. Уже на 14.00 проголосовало свыше 50% избирателей, особенно активно люди шли на участок примерно с 10.30 до 12.00. "Несмотря на это, избирательная комиссия работала слаженно и профессионально. Вопросов и претензий у избирателей не возникало. Я также не заметил каких-либо нарушений избирательного законодательства", - подчеркнул Андрей Шило.

В выборах в качестве наблюдателя студент третьего курса факультета механизации Могилевского государственного университета продовольствия принимает участие уже во второй раз. "Мой первый опыт на парламентских выборах и серьезная подготовка тогда, в том числе по доскональному изучению избирательного кодекса, сегодня облегчили задачу по наблюдению за выборами", - сказал он.

По информации облизбиркома, на 16.00 с учетом результатов досрочного голосования в выборах приняли участие 69,2% избирателей Могилевской области. Всего в регионе планируется избрать 55 депутатов областного Совета депутатов, 675 депутатов районных и 80 депутатов горсоветов, 1 746 депутатов Советов первичного уровня (сельских).-0-