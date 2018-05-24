Могилевчане организуют для себя праздник на берегу Днепра

24 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве 26 мая на берегу Днепра в районе городского пляжа пройдет Большой городской пикник, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре городских инициатив.

Территория пикника будет условно поделена на несколько тематических зон: игровая, образовательная, музыкальная, художественная, детская, фудкорт. Участников мероприятия ждет насыщенная и разноплановая программа. Здесь можно будет сразиться в шахматы, погонять на велосипеде, получить экстремальные впечатления в веревочном городке, заняться йогой, сделать велофото, а также ждет много других развлечений.

"Это уже четвертое мероприятие, оно стало традиционным и привлекает все больше могилевчан. Наша главная задача - показать, как можно интересно, креативно и разнообразно проводить свое время. Мы хотим также донести людям информацию, что не нужно ждать, что кто-то возьмет и организует развлечения в городе, а это нужно брать и делать самим. Городской пикник - это праздник, который сами его участники устраивают для себя и друг для друга", - отметили в Центре городских инициатив.

Старт мероприятия в 13.00, а работать тематические зоны будут до 21.00.-0-