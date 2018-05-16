Могилевчане увековечат память знаковых личностей города

16 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве стартовала акция "Имена Могилева" среди жителей и гостей города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи горисполкома.

"Эта акция призвана помочь собрать средства на увековечение памяти на площади Славы исторических личностей, чья деятельность способствовала развитию духовной и материальной культуры, и оставивших значительный след в истории города", - отметили в горисполкоме.

Список знаковых людей уже составлен, в ближайшее время его должна рассмотреть городская топонимическая комиссия. "В Могилеве очень мало увековечено имен знаменитых уроженцев города, - отметил директор музея истории Могилева Алексей Батюков. - Поэтому мы предложили в этот список включить всех героев Советского Союза, которые родились в Могилеве, знаковые исторические личности, общественных деятелей, деятелей культуры и искусства, ученых и других людей, внесших значительный вклад в развитие областного центра".

В этот перечень попали педагог-просветитель, литератор, церковный деятель Игнатий Иевлевич, книгопечатник Спиридон Соболь, известный советский физик Леонид Мандельштам и другие.

Каждый желающий, оплатив Br65, становится участником акции. И, если он изъявит желание, то его инициалы будут выгравированы на гранитной плитке, которую уложат на площади Славы. Для этого он должен с квитанцией об уплате денег обратиться в могилевское предприятие "Управление коммунальных предприятий" не позднее 15 июня.-0-