"Могилевоблдорстрой" за пользование земельными участками не возместил в бюджет крупную сумму

4 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Комитет госконтроля Могилевской области выявил системные нарушения законодательства в работе КУП "Могилевоблдорстрой" и его дочернего предприятия "УТПК-Облдорстрой", сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Комитета госконтроля Могилевской области Алексей Игликов.

В частности, эти предприятия не в полной мере возмещали в республиканский бюджет деньги за пользование земельными участками при разработке карьеров (потери лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства). Бюджет недосчитался более Вr400 тыс. При этом по "УТПК-Облдорстрой" долги перед бюджетом тянутся с 2010 года.

"По итогам контрольных мероприятий к дисциплинарной ответственности привлечены 7 должностных лиц, Комитетом предписано предприятиям устранить нарушения. Принятие мер взято на контроль", - сказал Алексей Игликов.-0-