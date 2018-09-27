Могилевская область и китайская провинция Цзянсу намерены углублять экономическое сотрудничество

27 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская область и провинция Цзянсу намерены углублять экономическое сотрудничество. Такая договоренность достигнута на встрече председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского с делегацией провинции Цзянсу во главе с губернатором У Чжэнлуном, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Владимир Доманевский, сторонам удалось установить и развивать межрегиональные связи не только на уровне регионов, но и отдельных городов и районов провинции Цзянсу и Могилевской области: Могилева и Нанкина, Бобруйска и Уси, Осиповичей и Янчжоу. По итогам работы за январь-июль 2018 года внешнеторговый оборот Могилевской области и КНР составил $44 млн и увеличился на 37,9% к соответствующему периоду прошлого года.

"Несмотря на то, что пока наш объем экспорта для китайского рынка небольшой - $7,8 млн, мы его из года в год наращиваем. И уже за семь месяцев Могилевская область увеличила экспорт товаров в Китай в 2,2 раза, - уточнил губернатор. - Наиболее перспективными экспортными позициями для нашей области являются молочная продукция, лен, говядина, мебель, шины и древесина".

Вместе с тем, по мнению руководителя области, уровень и масштаб торгово-экономического сотрудничества пока не соответствует имеющемуся потенциалу сторон. Необходимо предпринять конкретные шаги по углублению и развитию двустороннего сотрудничества. "Мы заинтересованы в более глубоком взаимодействии в сельском хозяйстве. Речь идет не только о закупке говядины или льноволокна, но и об инвестировании в выращивание мяса говядины, овощей, их последующей заморозке и транспортировке в Китай, производстве бутилированной природной воды. На территории области находятся уникальные природные залежи торфа, сапропелей и трепела для производства органических удобрений и добавок к корму животных", - рассказал Владимир Доманевский.

Выгодным направлением сотрудничества он назвал поставку в КНР продукции из куриного мяса в связи с получением некоторыми белорусскими предприятиями, включая могилевскую компанию "Серволюкс", лицензий на право поставки на китайский рынок. "Потенциал этого направления бизнеса значительный, но мы хорошо понимаем, что без помощи надежных партнеров из Цзянсу нам эту продукцию продвинуть на китайский рынок будет сложно, - заметил губернатор. - И мы благодарны губернатору У Чжэнлуну за его решение подключить ведущие китайские компании к вопросу продвижения продукции крупнейшего молочного предприятия Могилевской области - ОАО "Бабушкина крынка".

Владимир Доманевский обратил также внимание на значительный, но пока не задействованный в должной мере потенциал в сфере туризма. "Думаю, что откладывать на далекое будущее развитие этого направления не следует. Нам необходимо еще в этом году обменяться туристическими группами. Я уверен, что совместными усилиями обеих сторон количество туристов из провинции Цзянсу в Беларусь и Могилевскую область уже в ближайшей перспективе значительно возрастет", - сказал губернатор. Он пригласил китайских гостей посетить Национальный стенд Беларуси на выставке China International Import Expo, которая пройдет в Шанхае 5-10 ноября, чтобы ознакомиться с туристическими возможностями страны, в том числе Могилевской области.

В свою очередь У Чжэнлун подтвердил намерение китайской стороны активизировать работу по углублению двустороннего сотрудничества, прежде всего в сфере экономики, перехода от торговли к реализации совместных проектов в промышленной отрасли и увеличении инвестирования. "Мы хотели бы сделать акцент на развитии взаимовыгодной торговли, усилении кооперации и реализации совместных проектов в промышленности и сельскохозяйственном производстве, а также укреплении сотрудничества в сфере образования, науки и культуры", - сказал губернатор провинции Цзянсу.

Он высказал намерение идти совместно путем активизации экономического роста на основе совершенствования структуры экономики, развития и внедрения инновационных технологий, повышения эффективности государственного управления и занятости населения, чтобы добиться повышения уровня и качества жизни населения двух государств. "У нас есть огромное желание развивать двустороннее сотрудничество по всем направлениям и стать примером успешности для других регионов", - подчеркнул У Чжэнлун.

Итогом встречи стало подписание документов о совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь", дорожной карты Могилевской области и провинции Цзянсу, меморандума о содействии в сфере торговли, а также соглашений о сотрудничестве между китайскими и белорусскими компаниями.-0-