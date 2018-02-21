21 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская область и Швеция намерены развивать экономическое сотрудничество. Об этом было заявлено сегодня на встрече председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского и Чрезвычайного и Полномочного Посла Швеции в Беларуси Кристины Юханнессон, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Владимира Доманевского, если в гуманитарной сфере сотрудничество между Могилевской областью и Швецией активно развивается, то уровень торговли и инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу. В 2017 году товарооборот области со Швецией значительно снизился и составил к 2016 году всего 60%. "Нам удалось удержать экспорт примерно на том же уровне, а вот импорт товаров из Швеции серьезно упал. На сегодняшний день доля Швеции в торговле региона со странами вне СНГ составляет 1,1%. Это неплохой показатель, но он мог быть значительно больше, и для этого нам необходимо предпринять конкретные шаги по развитию сотрудничества в реальном секторе экономики", - считает губернатор.

В регионе работает пока только одна компания со шведским капиталом. "Но интерес у шведского бизнеса к региону есть, также есть немало интересных проектов в различных сферах, которые могли бы заинтересовать шведскую сторону. Мы заинтересованы в развитии инвестиционного сотрудничества с целью создания современных высокотехнологичных производств и реализации выпускаемой продукции в третьи страны", - сказал Владимир Доманевский. Он обратил внимание дипломата на серьезные возможности и значительные преференции для развития бизнеса, которые существуют в СЭЗ "Могилев" и юго-восточном регионе области.

Руководитель области предложил в ближайшее время организовать круглый стол с участием представителей бизнеса Швеции и Могилевской области для поиска и выработки конкретных предложений по развитию сотрудничества в реальном секторе экономики, а также пригласил дипломата и шведскую делегацию принять участие в X Международном инвестиционном форуме "Мельница успеха", который пройдет в Могилеве 29-30 июня. Губернатор высказал заинтересованность в открытии в Могилеве крупного торгового объекта шведской компании Ikea по реализации широкого ассортимента мебели, которую производят и поставляют для этой компании в том числе и могилевские предприятия.

В свою очередь Кристина Юханнессон согласилась с губернатором, что потенциал экономического сотрудничества между Швецией и Могилевской областью далеко не исчерпан. "Нам нужно активнее работать в данном направлении, открывать все больше и больше дверей для бизнеса. Посольство намерено усилить информирование шведских компаний о возможностях работы в этом направлении в Беларуси и ее регионах. Тем более что в последнее время в вашей стране принят целый ряд законодательных актов для поддержки и развития бизнеса, что является положительным сигналом к действию для инвесторов в том числе из Швеции", - считает посол.

В приоритетах Швеции по развитию сотрудничества с Беларусью являются инновации, альтернативная энергетика и экология. "Мы заинтересованы развивать гуманитарное сотрудничество в сфере образования, культуры и спорта, видим большие перспективы в развитии туризма. То, что в Беларуси приняли решение о пятидневном безвизовом въезде, очень хорошо. Мы увидели рост потока туристов из Швеции. Но, к сожалению, этих пяти дней хватает им только в основном для посещения Минска и Минской области, а чтобы добраться в регионы, этого недостаточно. Поэтому мы с нетерпением ожидаем от Беларуси следующего шага по увеличению срока безвизового пребывания туристов. На мой взгляд, самым оптимальным вариантом было бы его продление до 10 дней. Это бы открыло новые возможности и для делового туризма", - считает Кристина Юханнессон.

Дипломат сегодня намерена ознакомиться работой ряда крупных промышленных предприятий областного центра, а 22 февраля обсудит перспективы сотрудничества с руководством Бобруйского горисполкома. В программе также посещение акционерных обществ "Белшина", "Красный пищевик", Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. В завершение визита состоится знакомство с достопримечательностями города на Березине.-0-