Могилевская область и Всемирный банк будут развивать сотрудничество в ЖКХ, энергетике и образовании

11 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская область и Всемирный банк намерены развивать сотрудничество в сферах ЖКХ, энергетики и образования. Такая договоренность достигнута сегодня во время встречи председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского и делегации Всемирного банка во главе с исполнительным директором Совета директоров Группы Всемирного банка по Австрии, Беларуси, Бельгии, Чехии, Венгрии, Косово, Люксембургу, Словакии, Словении и Турции Францискусом Годтсом, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом встречи Владимир Доманевский искренне поблагодарил представителей Всемирного банка за ту финансовую поддержку, которую оказывает банк в реализации мероприятий в различных сферах жизнедеятельности региона, что помогает их развитию и повышает эффективность работы. "Мы поддерживаем усилия банка по обеспечению уверенного и устойчивого экономического роста в интересах всех слоев населения и направленности инвестиций в людей - прежде всего в здравоохранение и образование, создание системы социальной защиты", - подчеркнул губернатор.

В настоящее время по линии ЖКХ в регионе реализуются мероприятия по двум проектам: "Развитие систем водоснабжения и водоотведения" и "Использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения". Многие мероприятия по этим проектам уже реализованы, ряд объектов введен в эксплуатацию, а часть находится в работе. "Мы намерены продолжать сотрудничество с банком в данных, а также развивать сотрудничество в других направлениях, которые важны для развития экономики и социальной сферы области", - отметил Владимир Доманевский.

Он проинформировал Группу Всемирного банка о подготовленных новых проектах и мероприятиях по ним, обратил внимание на заинтересованность в более тесном сотрудничестве по повышению эффективности и качества коммунальных услуг. В числе основных проектов он назвал строительство в Могилеве и Бобруйске мусороперерабатывающих заводов, а также расширение и строительство полигона с более эффективной утилизацией и переработкой коммунальных отходов.

Важным направлением сотрудничества губернатор также назвал программу по модернизации системы образования Беларуси. В этом проекте в регионе задействовано 19 школ. "Мне приятно, что наша область реализует пилотный проект по апробации нормативного финансирования учреждений общего, среднего и дошкольного образования. Он уже дает определенные положительные результаты, и данный опыт мы распространяем на другие учебные учреждения области", - заметил он. Владимир Доманевский предложил продолжить сотрудничество по укреплению материально-технической базы учреждений образования в части проведения капитальных ремонтов городских школ, детских дошкольных учреждений. От имени руководства области и общественности региона он поблагодарил Всемирный банк за значительный вклад, который он вносит в это благое дело.

"Потенциал нашего сотрудничества далеко не исчерпан, поэтому мы надеемся на дальнейшее развитие взаимоотношений и реализацию новых знаковых проектов, которые будут содействовать устойчивому развитию области и повышению качества жизни людей", - сказал Владимир Доманевский.

В свою очередь Францискус Годтс отметил высокую эффективность реализации в Могилевской области проектов с финансовой поддержкой Всемирного банка, в чем Группа исполнительных директоров могла убедиться, посетив некоторые объекты. Он выразил уверенность, что предоставленный руководством области перечень новых проектов и мероприятий будет детально изучен, и по тем направлениям, где будет достигнут взаимный интерес, сотрудничество продолжится.

Группа исполнительных директоров Всемирного банка сегодня посетила жилой дом по переулку 3-й Октябрьский, нуждающийся в тепловой реабилитации, Могилевскую ТЭЦ-1, а также ознакомилась с работой и перспективами развития ОАО "Лента".-0-