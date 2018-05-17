Могилевская область не использует свой экономический потенциал в полной мере - Русый

17 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская область не использует свой экономический потенциал в полной мере. Такое мнение высказал сегодня на заседании облисполкома заместитель премьер-министра Михаил Русый, подводя итоги работы региона в I квартале текущего года, передает корреспондент БЕЛТА.

Из шести ключевых показателей социально-экономического развития регион выполнил пять, но темпы роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как и экономическая эффективность работы отраслей, оставляют желать лучшего, отметил вице-премьер. "У Могилевской области мощный экономический потенциал, есть сырье, есть высококвалифицированные кадры, а вот результат, который показывает регион, как и его вклад в ВВП страны, пока не тот, который бы хотелось видеть", - сказал Михаил Русый.

Основной причиной нестабильной работы экономики области он назвал низкую трудовую и технологическую дисциплину, отсутствие ответственности как у руководителей, так и у специалистов на местах. Как итог - проблемы наполняемости доходной части бюджета, нехватка средств на реализацию важных социально значимых программ. "А деньги - они ведь лежат прямо под ногами, их нужно только научиться зарабатывать, рационально тратить и вкладывать в перспективные проекты. Для этого нужно только ответственно относиться к порученному делу и реализовать имеющийся потенциал. И кадрам Могилевской области это под силу", - подчеркнул Михаил Русый.

Вице-премьер предложил руководству области взять за практику перед каждым заседанием облисполкома проводить детальный анализ сложившейся в регионе ситуации, разбирать недостатки в работе по каждой отрасли и направлению, а на облисполкоме вносить предложения и ставить задачи по исправлению проблем, рассматривать вопросы по дальнейшему перспективному развитию региона.

Особое внимание Михаил Русый обратил на предстоящую кампанию по заготовке кормов для животноводства. Аграрии должны обеспечить высокое качество кормов, сделав акцент на прогрессивные технологии, а также добиться сбалансированного кормления животных. "Это позволит в перспективе достичь более высоких экономических показателей, повысить эффективность работы сферы АПК в целом", - добавил заместитель премьер-министра.-0-