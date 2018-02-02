Могилевская область обладает мощным потенциалом и хорошими перспективами для развития - Мясникович

2 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская область обладает мощным потенциалом и хорошими перспективами для развития, заявил сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию области, председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович вручил председателю Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому Благодарность Президента труженикам Могилевской области за значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования Могилевской области.

"Могилевская область сегодня уверенно смотрит в будущее. На территории региона реализуются серьезные промышленные, инновационные проекты. Масштабная модернизация продолжается на "Белшине". Реализуется проект по производству новых видов тканей на "Моготексе". ОАО "Могилевхимволокно" строит комплекс по производству полиэфирной продукции. И этот перечень можно продолжить. Это говорит о том, что у региона мощный потенциал и хорошие перспективы для развития", - считает Михаил Мясникович.

По его словам, за хорошими показателями работы в прошлом году, положительной динамикой развития региона стоит большой труд руководства области, руководителей предприятий и, безусловно, всех тружеников региона. Вместе с теплыми словами поздравления с юбилеем области Михаил Мясникович передал приветственный адрес Совета Республики, а также вручил почетные грамоты и благодарности заслуженным людям области.

Среди награжденных грамотами Владимир Доманевский, специальный корреспондент информационного агентства "Могилевские ведомости" Виктор Кубеко, главный врач Могилевской детской поликлиники Галина Петрова, генеральный директор компании "Джокей Пластик Могилев" Святослав Куприянчик и др.-0-