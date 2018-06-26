Могилевская область расширила географию экспорта на 8 стран

26 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская область в текущем году по сравнению с 2017-м расширила географию экспорта на 8 стран, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете экономики облисполкома.

В январе-апреле текущего года организациями Могилевской области товары дополнительно экспортировались в Доминиканскую Республику, Конго, Кению, Республику Корея, Македонию, Нигерию, Оман и Сирию. А в целом Могилевская область осуществляет экспортные поставки в 76 стран мира.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы экспорта товаров выросли в Албанию (в 16 раз), Австрию (в 8 раз), Бельгию (в 3 раза), Боснию и Герцеговину (в 1,5 раза), Грузию (в 2 раза), Иран (в 5 раз), Израиль (в 2,5 раза), Италию (в 3 раза), ОАЭ (в 2 раза), Сербию (в 2,5 раза), Турцию (в 4,5 раза), Францию (в 2 раза), Чехию (в 2 раза), Эстонию (в 1,5 раза), Японию (в 2,5 раза) и другие страны.

"Благодаря активной работе по диверсификации рынков сбыта, мы отмечаем динамичный рост экспорта товаров в страны ЕС на 63,7%, в остальные страны на 8%. При этом произошло снижение экспорта в страны ЕАЭС на 2,1%, в том числе в Россию экспорт сократился на 2,6%, или на $11,1 млн", - отметили собеседники.-0-