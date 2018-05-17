Могилевская область в I квартале перевыполнила задание по привлечению иностранных инвестиций более чем вдвое

17 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская область в I квартале текущего года привлекла $70 млн прямых иностранных инвестиций при задании на этот период $30 млн. Об этом сообщил сегодня на заседании заместитель председателя облисполкома Виктор Некрашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Некрашевич отметил значительный рост инвестиций в основной капитал - на 24%.

Внешнеэкономическая деятельность области основывалась на принципе многовекторности, о чем свидетельствуют торговые связи с 100 странами мира. Экспортные поставки осуществлялись в 75 стран. Экспорт товаров в I квартале в целом по области составил $491 млн, или 107,2% к аналогичному периоду 2017 года, без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов - $255,2 млн, или 104,5% (при задании на I квартал - 102,4%).

При этом рост экспорта обеспечивается не только за счет ценового фактора, но и за счет объемов в натуральном выражении. Увеличились поставки плит древесностружечных на 26,7 тыс. куб.м, мебели - на 7,4 тыс. т, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы - на 6,9 тыс. т, мягких кровельных материалов - на 295,8 тыс. кв.м.

Сальдо внешней торговли товарами в целом по области сложилось положительным - $162,8 млн, без учета организаций, подчиненных республиканским органам государственного управления, а также нефти и нефтепродуктов - $90,6 млн.-0-