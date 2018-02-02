Могилевская область вносит значимый вклад в социально-экономическое развитие страны - Русый

2 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевская область вносит значимый вклад в социально-экономическое развитие страны, заявил сегодня на торжественном мероприятии, посвященном 80-летию области, заместитель премьер-министра Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.
"Исторический путь длиной в 80 лет - для человека это много, а для региона мало. Но и за этот короткий период времени в Могилевской области сделано очень многое. И от имени правительства я хочу высказать глубочайшую благодарность тем людям, которые отстояли честь нашей земли в годы Великой Отечественной войны, восстанавливали в послевоенное время народное хозяйство, а в период новейшей истории совершили высочайший подвиг, сделав бренды области брендами страны", - отметил Михаил Русый.
По поручению премьер-министра Андрея Кобякова он передал председателю Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому приветственный адрес правительства с самыми теплыми словами о тружениках Могилевской области.
Вице-премьер поздравил участников торжеств с юбилеем области и также вручил заслуженным людям региона почетные грамоты Совета Министров и благодарности премьер-министра.
В числе награжденных грамотами заместитель председателя Могилевского облисполкома Дмитрий Харитончик, главный врач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско, директор ЗАО "Алтимед" Анатолий Доста, художественный руководитель Могилевской городской капеллы Сергей Лищенко и др.-0-
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