17 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский аэропорт в 2018 году отправит 8 чартерных рейсов в Египет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Могилевском филиале РУП "Белаэронавигация" аэропорт Могилев".

В соответствии с утвержденной программой чартерные рейсы из областного центра в Хургаду будут совершаться туда и обратно по 20 октября. "Первый полет в Египет состоялся еще в октябре прошлого года, следующий - в январе 2018-го. Благодаря открытию нового направления удастся обеспечить частичную загрузку аэропорта в межсезонный период, что в значительной степени повысит эффективность его работы. Авиарейсы будут выполняться компанией "Белавиа", а заполнять самолеты туристами будут помогать могилевские турфирмы, которые работают по этому туристическому направлению", - сказали специалисты.

Аэропорт также запланировал на этот год 10 рейсов по маршруту Могилев - Анталия - Могилев. Первый состоится 2 июня. В программе полетов и 7 рейсов из Могилева в Бургас (Болгария) и обратно. Их совершат с 12 июня по 14 августа. Авиарейсы будут выполняться пассажирскими самолетами Boeing 737, рассчитанными на 148 или, в зависимости от модификации, 128 посадочных мест.

Аэропортом также получены все необходимые сертификаты на прием и обслуживание пассажирских самолетов, в том числе боингов и российского Ту-154. "Мы открыты для сотрудничества и готовы работать совместно с турфирмами, туроператорами и авиакомпаниями по организации перевозок пассажиров, чтобы повысить эффективность работы аэропорта", - заверили специалисты.

В настоящее время основной деятельностью аэропортового комплекса является аэронавигационное и коммерческое обслуживание транзитных воздушных судов, пассажиров и обработка грузов.-0-