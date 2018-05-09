Могилевский госпиталь ветеранов получил сертификаты на медоборудование

9 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский посетил сегодня Могилевский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор ознакомился с условиями оказания медицинской помощи ветеранам, лицам, пострадавшим от последствий войн, а также пообщался с пожилыми людьми на волнующие их темы.

Открывая торжественный концерт, посвященный 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, председатель облисполкома напомнил о героической обороне Могилева, где насмерть стояли не только воинские части и соединения, но и ополченцы, простые люди. Отметил он и Чаусский район, где почти девять месяцев стоял фронт. Даже сегодня этот регион по численности населения пока не восстановил довоенный уровень. Огромный ущерб нанесла война и другим населенным пунктам области, где шли кровопролитные бои. "Могилевская земля обильна полита кровью людей разных национальностей, которые отдали жизни за нашу свободу и независимость, за наше светлое будущее и мирное небо над головой. Память об этих людях мы должны хранить вечно и не допустить повторения любых военных действий на белорусской земле", - подчеркнул Владимир Доманевский.

Руководитель области тепло поздравил участников мероприятия с Днем Победы и в подарок от облисполкома вручил госпиталю сертификат на приобретение медицинского оборудования. Аналогичные сертификаты госпиталь получил от горисполкома и общественных организаций. Затем перед участниками мероприятия выступили лучшие творческие коллективы и исполнители Могилева.

Могилевский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны предназначен для оказания специализированной плановой стационарной медицинской помощи ветеранам войн, лицам, пострадавшим от последствий войн, пожилым людям. Ежегодно здесь регистрируется около 5 тыс. посещений, более тысячи из них - участников войны. В госпитале, рассчитанном на 200 коек круглосуточного пребывания, функционируют четыре стационарных отделения: три терапевтических и одно неврологическое.-0-