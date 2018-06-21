Могилевский лайнер ТУ-134 сменил прописку

21 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Самолет ТУ-134 сегодня ранним утром увезли с площадки парка аттракционов Могилева в Новое Пашково. Теперь он станет экспонатом музея под открытым небом в Могилевском аэроклубе ДОСААФ им. А.М. Кулагина, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник аэроклуба Иван Касим.

Этот самолет 36 лет назад был передан Могилеву. Причем лайнер долетел в город своим ходом. С 1985 года воздушное судно простояло в городском парке аттракционов. В нем размещался кинотеатр, кафе, а в последнее время тир. Популярности это ему не сыскало и, по сути, он не был востребован. "А поскольку с 2015 года мы начали создавать у себя в аэроклубе музей авиационной техники, то и возникла идея перебазировать к себе и это судно. Мы постараемся восстановить его в первозданном виде и использовать как музейный экспонат, проводить экскурсии для детворы и всех желающих. Ведь это одна из первых моделей самого массового советского реактивного пассажирского авиалайнера, который пережил с 1968 года (первый полет) множество модернизаций", - заметил Иван Касим.

По его словам, буксировка самолета прошла в штатном режиме, на это хватило чуть более двух часов. Содействие оказали дорожно-мостовое предприятие, Госавтоинспекция и предприятие "Горэлектротранспорт". Зато подготовка заняла больше недели. Расстыковать ТУ-134, который без движения простоял три десятилетия, помогла специально приглашенная бригада Минского завода гражданской авиации №407.

На площадке музея техники под открытым небом уже начата сборка борта с участием минчан. Ее планируют завершить до конца тенкущего дня. А вот чтобы восстановить и привести в порядок лайнер, потребуется намного больше времени. "Мы будем стараться это сделать к началу нового учебного года, чтобы начать проводить экскурсии для учащихся города. Нам уже есть, что показать ребятам - в музее собрано 8 единиц авиационной техники, среди которой СУ-27, МИГ-29, АН-2, ЯК-55 и другие", - сказал Иван Касим.-0-