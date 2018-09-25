Могилевский облпотребсоюз планирует заготовить в нынешнем сезоне в два раза больше клюквы

25 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Могилевский облпотребсоюз планирует заготовить в нынешнем сезоне 200 т клюквы, что в два раза больше чем в 2017 году, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела заготовок облпотребсоюза Алексей Сиротин.

В этом году благодаря благоприятной погоде в Могилевской области вырос хороший урожай клюквы. Ее сбор и заготовка стартовали 1 сентября и активно продолжаются. Основными угодьями являются гидрологические заказники "Острова Дулебы" (Кличевский район) и "Заозерье" (Белыничский район), где самые большие по площади болотные массивы в области.

"На сегодняшний день мы уже заготовили 80 т этого витаминного продукта. Приемочная цена в наших заготпунктах около Вr3 за кг. При этом опытный сборщик может заготовить несколько десятков килограмм", - рассказал Алексей Сиротин.

"Частично ягоду мы планируем реализовывать через собственную торговую сеть населению, а около половины - экспортировать в страны ЕС и Россию. К примеру, из заготовленных в этом году 353 т черники уже реализовано за пределы республики 260 т", - отметил представитель облпотребсоюза.

По его словам, практически по всем позициям, касающимся домашней и дикорастущей ягоды, в этом году идет увеличение заготовок. В настоящее время также активно ведется сбор фруктов (яблок). Если в прошлом году было заготовлено 13 тыс. т яблок, то в нынешнем сезоне ставится задача - не менее 15 тыс. т.-0-