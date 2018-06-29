Молодечно отметит 630-летие: "Ласковый май", пробег байкеров и рыболовный турнир

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечно 2 июля отпразднует 630-летний юбилей, жителей и гостей города ожидает насыщенная программа. Подробности корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Молодечненского райисполкома Елена Соколовская.

"Подготовка к празднованию юбилея началась уже весной. На средства, собранные на районном субботнике, были благоустроены 3 детские площадки: в парке культуры и отдыха имени Победы, в районе завода порошковой металлургии и в 11-м микрорайоне. Их открытие запланировано на День города. В этот день в городе будет работать много площадок для людей всех возрастов. Подарком от города местным жителям станет "Дискотека СССР" - концертная программа с участием групп "Ласковый май", "Сладкий сон", "140 ударов". А еще впервые в Молодечно пройдут конкурс водительского мастерства "Автоледи" и "Оранжевый фестиваль в городе солнца", - анонсировала Елена Соколовская.

Традиционно состоится пробег байкеров и конкурс "Ловись, рыбка!". Как отметила специалист, рыболовный турнир - одно из наиболее ожидаемых мероприятий. "С 6 утра на двух озерах пройдет соревнование, во время которого каждый будет стараться поймать самую крупную рыбу. Многие даже приходят семьями, чтобы поддержать своих рыбаков", - отметила она.

Также в День города гостей приглашают на велокросс, выставку байков и студий авиомоделирования. Свою силу и ловкость продемонстрируют спортсмены по дзюдо, айкидо, ушу, боксу, греко-римской борьбе, художественной гимнастике.

В парке культуры и отдыха им. Победы будут работать сразу несколько площадок. На "Территории здоровья" посетителям предложат измерить давление и вес, расскажут о профилактике заболеваний и правилах здорового образа жизни. Для маленьких гостей праздника подготовили детскую игровую развлекательную площадку "Вместе весело играть", где организуют мастер-классы, арт-инсталляции, спортивные состязания и настольные игры. Здесь же можно будет увидеть показательное выступление кинологов Сморгонской пограничной группы.

С Днем города жителей и гостей Молодечно поздравит духовой оркестр Гродненской пограничной группы. Вечером состоится торжественное мероприятие, где будут чествовать лучших земляков.

Планируется, что в праздничных мероприятиях в честь 630-летия города примут участие 4 делегации из городов-побратимов. Ожидается около 20 гостей из Германии, Польши и России.

К слову, насыщенная программа мероприятий запланирована в Молодечно и в День Независимости. Утром всех приглашают на митинг-реквием. Позже на центральной площади состоится показательное выступление и плац-концерт военнослужащих 14 отдельного полка правительственной связи КГБ. Во Дворце культуры на закрытии пленэра художников "Маладзечна АРТ-2018" представят работы художников из Беларуси, Индии, Китая, России и других стран. Вечером в программе праздничный концерт с участием Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил в амфитеатре и республиканская акция "Споем гимн вместе".-0-