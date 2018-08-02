Молодежь благоустраивает музей-усадьбу Мицкевичей в Заосье

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Барановичского района помогает благоустраивать музей-усадьбу Мицкевичей в деревне Заосье, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий филиалом Виктор Дмуховский.

Общественность в текущем году отметит 220-летие Адама Мицкевича. По этому поводу в родовой усадьбе поэта в конце сентября планируется провести праздничное мероприятие. К встрече гостей территория музея предстанет в обновленном виде. Помощь в благоустройстве оказывают активисты БРСМ. В частности, молодые люди занимаются оборудованием велосипедной дорожки вокруг озера. Ее протяженность составит около 800 м, которая уже наполовину очищена.

В перспективе музей планирует закупить несколько велосипедов, чтобы посетители могли не только прогуляться пешком по усадьбе, но и проехать по окрестностям. "Место довольно живописное: очень много зелени, цветов. Такой ландшафт раньше был характерен для усадеб этого типа", - отметил Виктор Дмуховский. Он добавил, что восстановительные работы коснулись кровель размещенных на территории построек, обновлена система уличного освещения.

По словам заведующего музеем, Заосье привлекает все больше туристов. С начала текущего года в усадьбе семьи Мицкевичей побывали более 7 тыс. посетителей. Это почти на 40% больше, чем за такой же период 2017-го. Наибольший интерес к историко-культурному объекту проявляют жители Беларуси и Польши.

Усадьбу Мицкевичей восстановили в 1998 году к 200-летию со дня рождения поэта. Музейная литературно-документальная экспозиция знакомит посетителей с историей фольварка в Заосье, показывает интерьеры шляхетского дома.-0-