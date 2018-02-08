Молодежь является стратегическим ресурсом устойчивого развития Беларуси - Карпенко

8 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Молодежь является стратегическим ресурсом устойчивого развития Беларуси. Такое мнение высказал на торжественном открытии праздника "Молодежная столица Республики Беларусь - 2018" в Могилеве министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня молодежь - самая активная, мотивированная, образованная часть общества. Это, по сути, стратегический ресурс устойчивого развития нашей страны. Вам, молодым, предстоит приумножать экономический и интеллектуальный потенциал Беларуси, заботиться о ее мирном будущем. Уверен, что вы с честью продолжите традиции старших поколений, сделаете все необходимое для процветания нашей страны", - подчеркнул Игорь Карпенко.

Он тепло поздравил участников праздника и пожелал Могилеву с честью пронести эстафету молодежной столицы. "В Могилеве в течение года будут проводиться различные областные и республиканские мероприятия. Город станет платформой для поддержки и развития молодежных проектов. Я уверен, что областной центр достойно справится с данной задачей", - резюмировал министр образования.

Символический ключ молодежной столицы вручил председателю Могилевского городского Совета депутатов Сергею Иванову председатель Полоцкого районного Совета депутатов Иосиф Грибович. Сергей Иванов заверил, что Могилев с честью будет нести почетное звание молодежной столицы. "Город за последнее время добился серьезных достижений в самых различных сферах, которые прославили его не только в стране, но и за ее пределами. И присвоение Могилеву статуса молодежной столицы - это в определенной степени аванс, стимул для дальнейшего развития молодежных инициатив, творческих проектов, реализации креативных идей", - отметил он.

Председатель Полоцкого районного Совета депутатов Иосиф Грибович, министр образования Игорь Карпенко и председатель Могилевского городского Совета депутатов Сергей Иванов.

Статус молодежной столицы присуждается городу по результатам республиканского конкурса сроком на один год, в течение которого он получает возможность продемонстрировать свою приверженность современной молодежной культуре, лучшие практики по развитию социальной, экономической, политической активности молодежи. Молодежная столица реализует новые идеи, инновационные проекты и становится ролевой моделью для дальнейшего развития других городов.

Конкурс "Молодежная столица Беларуси" проводится третий год подряд. Первыми этого почетного звания были удостоены Барановичи, в 2017 году эстафету перенял Полоцк. Организатором и идейным вдохновителем конкурса выступает Министерство образования.-0-

Фото Олега Фойницкого