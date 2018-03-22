Молодежь Минска на форуме "БРСМ: время вперед!" презентует проекты Года малой родины

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты Минской городской организации БРСМ на форуме "БРСМ: время вперед!" 23 марта расскажут о планах и проектах 2018 года, в том числе посвященных Году малой родины, сообщили БЕЛТА в организации.

Форум пройдет на базе столичной СШ №61 и соберет более 300 активистов городской организации БРСМ - представителей студенческих отрядов, волонтерского движения "Доброе сердце", членов молодежных отрядов охраны правопорядка (МООП), победителей и призеров конкурсов "100 идей для Беларуси", "Королева Весна", "Студент года" и др. Будут презентованы основные направления деятельности организации.

На различных площадках-секциях форума авторы инновационных разработок на конкурс "100 идей для Беларуси" получат практические навыки по презентации и продвижению своих проектов, а волонтеры движения "Доброе сердце" пройдут тематические тренинги по различным направлениям. Обменяются опытом студотрядовцы Минска и России. Ожидается, что на мероприятии будет подписано соглашение между Минской городской организацией БРСМ и Санкт-Петербургским региональным отделением МООО "Российские студенческие отряды", которое поспособствует обмену студотрядами.

Участники движения МООП встретятся с правоохранителями и спасателями на площадке-секции "БРСМ: Служим Беларуси!", здесь же будет презентован молодежный конкурс театральных постановок "Миссия жить". Он нацелен на профилактику наркомании среди молодежи.

Креативщики творческой эстафеты БРСМ "Мая Беларусь. Мая будучыня" предложат для реализации свои новые проекты, посвященные Году малой родины, на площадке-секции "Беларусь - крынiца натхнення". Здесь же будет дан старт четвертому сезону патриотического конкурса "Мой фильм о войне": молодые авторы создадут социальные ролики "Мы помним".

Площадка-секция "БРСМ: Будь с нами!" объединит интернет-пиарщиков БРСМ столицы, начинающих блогеров и веб-журналистов на мастер-классах от известных журналистов и специалистов интернет-маркетинга.

Завершится форум торжественной церемонией награждения лучших активистов столичной организации ежегодной премией "За дело".-0-