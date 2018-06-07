Молодежь Минской области примет участие в строительстве поликлиники в Солигорске

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студотрядовцы Минской области примут участие в строительстве поликлиники в Солигорске, объекту планируется присвоить статус Минской областной молодежной стройки, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором молодежной политики главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Ольга Шибко.

"В числе крупных строительных объектов этого лета - поликлиника в новом микрорайоне Солигорска. Планируем придать объекту статус Минской областной молодежной стройки. Здесь будут работать около 70 человек - студенту БНТУ и учащиеся Солигорского государственного колледжа. Еще два студотряда примут участие в строительстве многоквартирных жилых домов в городском поселке Мачулищи", - отметила Ольга Шибко.

Привлекает ребят и педагогическое направление - половина из уже сформированных студотрядов отправится в детские оздоровительные лагеря региона. По словам специалиста, в этом году в состав трудовых коллективов вошли студенты БГПУ, МГЛУ, а также учащиеся Несвижского педагогического колледжа и молодые педагоги других районов Минской области.

Популярностью пользуются и сервисные отряды - этим летом юноши и девушки поработают в ОАО "Борисовхлебпром" и ОАО "Борисовский завод агрегатов".

Некоторые молодые люди уже успели поработать весной: молодежь приняла активное участие в посадке леса в Червенском и Логойском лесхозах.

На июль-август запланировано сформировать сельскохозяйственные отряды - ребята будут заняты на уборке урожая.

Как рассказала Ольга Шибко, половина членов движения - несовершеннолетние учащиеся школ и средних специальных учебных заведений: Минская область - единственный регион в Беларуси, на территории которой нет вузов. "На объекты, где требуются определенные профессиональные квалификации, мы активно привлекаем студентов БНТУ, БГУ, БГПУ, БГАТУ. Они откликаются и приезжают в районы. И это хорошо: выездная работа - это настоящая студотрядовская жизнь с полноценным питанием и проживанием в регионе", - считает она.

На начало июня в Минской области уже создано более 100 отрядов, в которых трудятся свыше 1,5 тыс. человек. Планируется, что всего более 5 тыс. молодых людей попробуют свои силы в студотрядовском движении этим летом.

Все желающие поработать летом могут обращаться в территориальные организации союза молодежи либо в областной штаб студенческих отрядов. Подать заявку онлайн можно в группе "Белорусские студенческие отряды" в социальной сети "ВКонтакте".-0-