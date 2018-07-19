Молодежь Могилевской области в Год малой родины будет благоустраивать криницы

19 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области стартовал проект "Добрые дела - тебе, моя малая родина!", сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь обкома БРСМ Павел Алекса.

Участники проекта, инициированного обкомом БРСМ, будут сами выбирать места и виды работ: создавать и благоустраивать детские площадки, придомовые территории, наводить порядок в местах захоронения воинов, благоустраивать места отдыха. Особое внимание уделят благоустройству криниц, созданию около них мест отдыха, облагораживанию территории. Волонтеры займутся определением санитарного состояния источников, обеспечением возможности удобного подхода и подъезда, набора воды в криницах. Будет обозначена их историческая, культурная и общественная значимость для населенных пунктов.

"Святые криницы стали настоящим туристическим брендом Могилевской области: в любое время года ко многим из них не иссякает поток паломников и туристов. И мы, используя опыт и поддержку туристического кластера "Край животворных криниц", реализуем проект "Добрые дела - тебе, моя малая Родина", занимаясь благоустройством источников, предлагая их для включения в туристические маршруты", - отметил Павел Алекса.

На фестивалях "Купалье" ("Александрия собирает друзей"), "Славянском базаре" в Витебске, на молодежных площадках "Крынiца натхнення" в этом году были презентованы животворные криницы Могилевской области, молодые люди угощали всех гостей водой из таких почитаемых святых источников, как Трофимова криница (Шкловский район), Голубая криница (Славгородский район"), Полыковичская криница (Могилевский район).

Проект будет действовать на протяжении всего Года малой родины.-0-