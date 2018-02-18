Молодежь не должна оставаться в стороне от важных для жизни страны политических событий - мнение

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежь не должна оставаться в стороне от важных для жизни страны политических событий. Такое мнение сегодня журналистам на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва высказал студент Гомельского государственного машиностроительного колледжа, разработчик перчатки-робота для реабилитации после инсульта Максим Кирьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

Победитель республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" впервые проголосовал на выборах, на избирательный участок он пришел одним из первых. Молодой человек подчеркнул особую важность участия молодежи в электоральных событиях, которые проводятся в стране. "У нас свежий взгляд на вещи, мы генерируем новые идеи, которые должны быть услышаны. Мы не должны оставаться в стороне от важных событий, должны участвовать во всех крупных политических мероприятиях в жизни страны", - отметил Максим Кирьянов.

Молодой разработчик шел на выборы подготовленным, ознакомившись с предвыборными программами кандидатов в депутаты по своему избирательному округу. "При выборе обращал внимание на возраст, опыт и отношение кандидата к поддержке молодежных инициатив и молодежи в целом", - сказал он.-0-