17 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Молодежь Полоцкого района благоустроит на турслете берег озера Белое, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком райисполкоме.

Туристический слет, посвященный Году малой родины, пройдет на берегу этого водоема 17-18 августа и соберет около 250 активистов предприятий и организаций района. Вместе с тем его участники решили не просто посоревноваться в традиционных для всех любителей активного отдыха конкурсах и состязаниях, но и провести акцию "Подарок малой родине", во время которой планируют благоустроить на озере новую зону отдыха для местных жителей и гостей района. На берегу появятся скамейки и столики для пикников, песочницы, качели и турники для детских забав и многое другое, что сделает отдых у живописного озера комфортнее.

"Участники турслета будут награждены не только дипломами и призами за победы в соревнованиях, но и благодарностью земляков за доброе дело и свой вклад в развитие малой родины", - добавили в райисполкоме.-0-