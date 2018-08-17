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Молодежь Полоцкого района благоустроит на турслете берег озера Белое

Регионы 17.08.2018 | 07:30
Фото из архива
Фото из архива
Год малой родины Новости темы Год малой родины
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17 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Молодежь Полоцкого района благоустроит на турслете берег озера Белое, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком райисполкоме.

Туристический слет, посвященный Году малой родины, пройдет на берегу этого водоема 17-18 августа и соберет около 250 активистов предприятий и организаций района. Вместе с тем его участники решили не просто посоревноваться в традиционных для всех любителей активного отдыха конкурсах и состязаниях, но и провести акцию "Подарок малой родине", во время которой планируют благоустроить на озере новую зону отдыха для местных жителей и гостей района. На берегу появятся скамейки и столики для пикников, песочницы, качели и турники для детских забав и многое другое, что сделает отдых у живописного озера комфортнее.

"Участники турслета будут награждены не только дипломами и призами за победы в соревнованиях, но и благодарностью земляков за доброе дело и свой вклад в развитие малой родины", - добавили в райисполкоме.-0-

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Теги
благоустройство, Витебская область, водоемы, молодежь
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