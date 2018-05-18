Молодежь Витебской и Смоленской областей отправится в водный поход

18 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Молодежь Витебской и Смоленской областей совершит совместный водный поход, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.
Водный туристский поход, посвященный 73-летию победы в Великой Отечественной войне и 100-летию ВЛКСМ, стартует 18 мая в деревне Задровье Оршанского района. В седьмой раз это мероприятие объединило более 30 молодых людей из двух приграничных областей Беларуси и России. Участникам предстоит преодолеть 55 км на байдарках по реке Адров Оршанского района (от деревни Задровье до Орши).
В перерывах трехдневного путешествия ребят ожидает яркая и насыщенная программа мероприятий. Во время похода молодые люди проведут открытый тематический диалог, соревнования по дартсу, поиграют в "Брейн-ринг" по теме истории комсомольского движения, пройдут посвящение в "водные туристы", примут участие в торжественном митинге и возложении цветов к памятнику освободителям в Барани, проведут экологическую акцию "Обустроим малую родину", в рамках которой берега реки Адров планируется очистить от мусора и поваленных деревьев. В последний день похода будут подведены итоги и награждены участники и победители конкурсов.-0-
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