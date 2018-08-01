Молодежь Витебской области отпразднует День студотрядов вместе с ветеранами движения

1 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Молодежь Витебской области отпразднует День белорусских студотрядов вместе с ветеранами движения, сообщили БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.

Сегодня молодежь области отпразднует День белорусских студенческих отрядов и одновременно 55-летие движения. По всему региону пройдут тематические мероприятия, приуроченные к памятной дате.

К празднованию важной даты присоединятся бойцы студенческих отрядов, ветераны студотрядовского и комсомольского движения, а также все, кто не остается равнодушным к деятельности отрядов. В Новополоцке обсудить проблемы и перспективы, поделиться драгоценным опытом смогут студотрядовцы разных поколений с бойцами отрядов "Квант" имени Героя Советского Союза Зинаиды Портновой и "Энергетик" имени Героя Советского Союза Ефросиньи Зеньковой. Аналогичные встречи поколений организуют в Глубоком, Городке, Орше и Полоцке.

Бойцы студенческих отрядов Витебска в этот день благоустроят детские дворовые площадки по улице Революционная, 24а. Кроме того, в праздничный день молодежь по всей области станет участником памятных митингов в Поставском районе и Толочине, трудовых акций, турниров по внеаренному лазертагу, пейнтболу, сразятся в интеллектуальных играх и, конечно же, проведут вечер у студотрядовского костра.

История белорусских студенческих отрядов берет свое начало в 1963 году. Именно тогда студенты из 16 вузов республики впервые отправились в Уральскую область Казахстана. Первым командиром Белорусского сводного целинного отряда был выпускник Белорусского политехнического института Нолис Воронин, а комиссаром - студент Витебского государственного педагогического института имени С.М. Кирова Вячеслав Макарский. Трудовой семестр длился 70 дней. Студенты Витебского государственного пединститута в голой степи забили первый колышек нового поселка имени Курмангазы, а дома, построенные ими, образовали первую улицу - Студенческую.-0-