Молодежная акция "Голосуй, 100лица!" пройдет 10 февраля возле "Комаровки" в Минске

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная культурно-общественная акция "Голосуй, 100лица!" пройдет 10 февраля в Советском районе Минска, сообщили БЕЛТА в районной администрации.

Около 300 молодых ребят - студентов и рабочих - соберутся перед КТУП "Минский Комаровский рынок" по ул. В.Хоружей, чтобы призвать население района к активному участию в местных выборах. "Молодые люди напомнят о важности голоса каждого белоруса, раздадут специально разработанные агитационные календарики, листовки, наклейки. Кроме того, здесь же будут организованы пикеты. На мероприятие приглашены сами кандидаты со всех пяти избирательных округов, расположенных на территории района. Каждый сможет пообщаться с ними, задать свои вопросы, чтобы 18 февраля или досрочно прийти на участок с уже взвешенным решением", - отметили в управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Советского района.

Привлекать внимание прохожих также будут с помощью яркой концертной программы с участием популярных белорусских исполнителей: Ивана Вабищевича (Дядя Ваня), Дианы Громовой, Никиты Фоминых. Запланированы молодежные флешмобы и прочий интерактив.

Организаторы акции - администрация Советского района и районная организация РОО "Белая Русь".

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