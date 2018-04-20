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Молодежная акция "Сохраним память на века" пройдет в Гродненской области

Регионы 20.04.2018 | 08:17
Фото БРСМ
Фото БРСМ

20 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодежная патриотическая акция "Сохраним память на века" стартует 21 апреля в Гродненской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Волонтеры движения "Доброе сердце" будут трудиться в памятных местах во всех районах области. В Вороново и Дятлово будут благоустроены кладбища и воинские захоронения, в Берестовицком районе - памятник Ольге Соломовой в деревне Конюхи и другие объекты. На благоустройство памятников и захоронений выйдут волонтеры в Свислочи, Слониме и Ошмянах. Территорию партизанской стоянки в деревне Черешля приведут в порядок в Новогрудском районе.

"Молодежь из Гродно будет работать на благоустройстве памятника узникам концлагеря "Шталаг-324", мемориального комплекса "Курган Славы", памятника бойцам и командирам 85-й стрелковой дивизии, памятных знаков погибшим воинам на городском кладбище Аульс, - сообщили в обкоме БРСМ. - Во время акции, которая продлится несколько недель, трудовые десанты посетят памятники, памятные знаки, одиночные и братские воинские захоронения и могилы".

Не останутся без внимания и ветераны. Волонтеры помогут им по хозяйству, приведут в порядок двор и огород, посодействуют с ремонтом. Кроме того, молодежь постарается разнообразить досуг ветеранов: пожилым людям очень важно общение и внимание.

Областная молодежная патриотическая акция "Сохраним память на века" приурочена к Году малой родины. Мероприятие проходит в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Гродненским областным объединением профсоюзов, областным Советом ветеранов и областным комитетом Белорусского республиканского союза молодежи в 2018 году.-0-

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Теги
акция, БРСМ, Гродненская область, молодежь, памятники
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